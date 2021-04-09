شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: نحاول بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

وزير التعليم: طلاب المنازل والإعادة بالثانوية يدخلون امتحان يونيو التجريبى فقط

وزير التعليم يوضح أهداف الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021

وزيرة التضامن:نطور قطاع الطفولة المبكرة.. وكثير من القرى محرومة من الحضانات

الصحة: زيادة أعداد أسرة العناية المركزة بـ7 محافظات لاستيعاب زيادة إصابات كورونا

وزير التعليم: عقد 3 امتحانات تجريبية لثالثة ثانوى عام و3 اختبارات حقيقية بدرجات

"التعليم" تعلن جداول الامتحان التجريبى للثانوية العامة لشهور أبريل ومايو ويونيو

وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا فى مصر بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية

وزيرة الصحة: نستكمل خلال 4 أسابيع الحصول على 4.5 مليون جرعة لقاح كورونا

وزير التعليم عن التعامل مع جائحة كورونا: نمتلك إمكانيات تؤهلنا لتصدير التجربة

وزيرة الصحة: زيادة الإصابات بفيروس كورونا فى كفر الشيخ بنسبة 34%

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لنشر فيديوهات تدعم حق مصر في مياه النيل

التعليم تعلن خطوات التقدم للمدارس اليابانية للعام المقبل وأولوية القبول

وزير التموين: تخفيضات 30% بمعارض "أهلا رمضان".. صور

وزير التعليم: نحاول بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يوليو وإعلان الجداول خلال أيام

وزيرة الصحة: 1.1 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاحات فيروس كورونا

"التضامن": قاعدة بيانات موحدة للأسر الأكثر احتياجا لضمان وصول الخدمات لمستحقيها

التعليم: "الإنجليزية" لغة التدريس بالمدارس اليابانية