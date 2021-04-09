شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: نحاول بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
وزير التعليم: طلاب المنازل والإعادة بالثانوية يدخلون امتحان يونيو التجريبى فقط
وزير التعليم يوضح أهداف الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021
وزيرة التضامن:نطور قطاع الطفولة المبكرة.. وكثير من القرى محرومة من الحضانات
الصحة: زيادة أعداد أسرة العناية المركزة بـ7 محافظات لاستيعاب زيادة إصابات كورونا
وزير التعليم: عقد 3 امتحانات تجريبية لثالثة ثانوى عام و3 اختبارات حقيقية بدرجات
"التعليم" تعلن جداول الامتحان التجريبى للثانوية العامة لشهور أبريل ومايو ويونيو
وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا فى مصر بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية
وزيرة الصحة: نستكمل خلال 4 أسابيع الحصول على 4.5 مليون جرعة لقاح كورونا
وزير التعليم عن التعامل مع جائحة كورونا: نمتلك إمكانيات تؤهلنا لتصدير التجربة
وزيرة الصحة: زيادة الإصابات بفيروس كورونا فى كفر الشيخ بنسبة 34%
وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لنشر فيديوهات تدعم حق مصر في مياه النيل
التعليم تعلن خطوات التقدم للمدارس اليابانية للعام المقبل وأولوية القبول
وزير التموين: تخفيضات 30% بمعارض "أهلا رمضان".. صور
وزير التعليم: نحاول بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يوليو وإعلان الجداول خلال أيام
وزيرة الصحة: 1.1 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاحات فيروس كورونا
"التضامن": قاعدة بيانات موحدة للأسر الأكثر احتياجا لضمان وصول الخدمات لمستحقيها
التعليم: "الإنجليزية" لغة التدريس بالمدارس اليابانية