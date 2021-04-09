ضبط ٨٠ طن علف حيواني داخل مصنع مخالف بالقاهرة

تصدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لـ٥ منشآت صناعية بالبحيرة، تبين عدم وجود "سجل بيئى - شهادات صحية" فضلا عن التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012