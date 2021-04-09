ضبط ٨٠ طن علف حيواني داخل مصنع مخالف بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تصدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لـ٥ منشآت صناعية بالبحيرة، تبين عدم وجود "سجل بيئى - شهادات صحية" فضلا عن التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة بالمخالفة لقانون حماية البيئة.
في مجال الأعلاف الحيوانية أمكن ضبط مصنع بدون ترخيص بنطاق قطاع أمن القاهرة بمضبوطات بلغت 80 طن نخالة خشنة "علف حيوانى".
فى مجال حماية الثروة السمكي تم ضبط 35 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن البحيرة.
كما تم ضبط 7 وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، و٥٢ قضية تلويث نهر النيل والمجاري المائية.