أخبار مصر

ضبط 10 شيش في 3 مقاهي ومخالفة الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا

0 نشر
محمد السمكوري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 شيش في 3 مقاهي ومخالفة الإجراءات الاحترازية في مواجهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة تنفيذ التدابير الإحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشنّت إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفى رئيس المدينة، حملة موسعة للمرور على المقاهي لتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 «شيش» داخل 3 مقاهي مخالفة بالأقصر.

شارك في الحملة أحمد عبدالصبور مدير المتابعة، وأحمد دياب وطايع موسى وعصام عبدالراضي ومصطفى عادلي أعضاء المتابعة ومسؤولى قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

ووجّه رئيس مدينة الأقصر بعدم التهاون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين واستمرار الحملات يوميا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين كإجراء رادع لكل من يخالف الاجراءات الاحترازية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا