شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 شيش في 3 مقاهي ومخالفة الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة تنفيذ التدابير الإحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشنّت إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفى رئيس المدينة، حملة موسعة للمرور على المقاهي لتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 «شيش» داخل 3 مقاهي مخالفة بالأقصر.

شارك في الحملة أحمد عبدالصبور مدير المتابعة، وأحمد دياب وطايع موسى وعصام عبدالراضي ومصطفى عادلي أعضاء المتابعة ومسؤولى قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

ووجّه رئيس مدينة الأقصر بعدم التهاون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين واستمرار الحملات يوميا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين كإجراء رادع لكل من يخالف الاجراءات الاحترازية.