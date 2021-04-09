شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليون جنيه لتجهيز معامل مشروع الفاعلية التعليمية بـ«تربية سوهاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الخميس، تجهيزات المعامل التابعة لمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكلية التربية بالحرم الجامعي الجديد، ضمن استعدادات الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي.

وقال رئيس جامعة سوهاج- خلال جولته التي رافقه فيها الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية، والدكتور عماد صموائيل والدكتور عبدالباسط دياب وكيلا الكلية، وعبدالصبور إبراهيم محمد أمين الكلية- أن مشروع تطوير الفاعلية التعليمية يهدف إلى توفير بيئة تعليمية جيدة ترفع مستوى التعليم الجامعي إلى مراحل متقدمة، بما يتلاءم مع أساليب التعليم والتعلم وتطوير البرامج التعليمية، بما يضمن تزويد سوق العمل بخريجين ذوي مواصفات تنافسية تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، موضحاً أن تكلفة التجهيز بلغت 2 مليون و700 ألف جنيه، منهم 700 ألف جنيه دعم من الجامعة و2 مليون دعم من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

من جانبه قال الدكتور خالد عبداللطيف، إن تجهيز المعامل يأتي في إطار استعداد الكلية للزيارة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل من قبل لجنة دعم مشروع الفاعلية التعليمية التابعة لإدارة المشروعات بالمجلس الأعلى للجامعات، لاستلام مشروع الفاعلية التعليمية بكلية التربية، والمكون من 6 معامل و14 قاعة دراسية مجهزة وفق شروط ومواصفات الجودة، إستعدادا لحصول الكلية على الإعتماد الأكاديمي، مضيفاً أن جميع المعامل مجهزة بأحدث أجهز الحاسب الآلي، وشاشات العرض الإلكتروني والسبورات الذكية، حيث تشمل معمل اللغات، معمل الإقتصاد المنزلي، معمل تدريس العلوم، معمل تكنولوجيا التعليم، معمل تدريس العلوم، ومعمل التعلم الإلكتروني.