شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظة وجامعة الأقصر يبحثان التعاون المشترك للنهوض بالتعليم الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، مع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لبحث أوجه التعاون المشترك في سبيل النهوض بالتعليم الجامعي بالمحافظة. ناقش المحافظ مع رئيس الجامعة خطة الجامعة لزيادة عدد الاقسام والكليات واستكمال اجراءات التوسع في الانشاءات وتطوير الخدمات وتحقيق جودة تعليمية مشيداً بالجهود المبذولة لتنمية الجامعة.

وبحسب بيان، الخميس، عرض رئيس الجامعة خطة الجامعة وما تضمه من امكانيات علمية بجانب الكوادر البشرية مثمنا جهود المحافظة والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين مبديا استعداد الجامعة للمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات بالمحافظة .

شهد اللقاء محمد عبدالقادر نائب المحافظ والدكتور محمد شحات وكيل كلية الطب بجامعة الأقصر والدكتور حمدى حسين الأستاذ بكلية طب جنوب الوادي .