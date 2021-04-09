شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يرأس لجنة اختيار مدير الإدارة التعليمية بقوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الخميس، اللجنة الدائمة لإختبار المرشحين لمنصب مدير الإدارة التعليمية بقوص بعضوية كل من المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وناجى صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة وحمدى حسين المدير المالى والإدارى بديوان عام المحافظة وأحمد أبوالمجد مدير ادارة الشؤون القانونية بالديوان العام وهانى صلاح مدير ادارة الموارد البشرية والدكتورة هبه القاضى عضو اللجنة الدائمة لإختبار القيادات عن جامعة جنوب الوادى .

وقال محافظ قنا في بيان، الخميس، إنه تقدم للاختبارات 10 مرشحين، مؤكدًا أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التعليمية .

وأضاف الداودي بأن اللجنة وجهت عدد من الأسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات بما يحقق الأهداف التي تسعى اليها المنظومة التعليمية .