شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة من العريش : إنشاء برنامج لتنمية المواهب وآخر باسم ابدأ حلمك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، البدء في تنفيذ العديد من البرامج الثقافية.

وقالت الوزيرة أثناء افتتاح قصر ثقافة العريش، أنه سيتم البدء في تنفيذ برنامج لتنمية المواهب والنابغين والمبدعين من الأطفال والشباب في سبتمبر القادم، وفى أكتوبر القادم سيتم البدء في تنفيذ مشروع ثقافى آخر وهو برنامج«ابدأ حلمك» للشباب في المسرح الثقافي.

وأعلنت الوزيرة، أنه جارى الاعداد لتطوير وتجديد سينما العريش الصيفى واعادة افتتاحها قريبا، كما أنه جارى أيضا اعداد دراسة لكافة احتياجات المواقع الثقافية واعادة تأهيلها للنهوض بالخدمات المقدمة .

وأشارت الوزيرة، في ردها على مطالب المحافظ لدعم الأدباء والشعراء والمفكرين بالمحافظة إلى أنه سيتم دراستها للبدء فيها فورا، موضحةً أن هناك برامج ومشروعات مطروحة لتمويلها وسيتم تنفيذها في يولية القادم، وأنه سيتم تنفيذ انشاء المكتبات في حالة توفير المحافظة للأراضى اللازمة لاقامتها .

وأكدت الوزيرة أن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية متاحة لجميع أبناء المحافظات داخل مصر وليست مقصورة على فئات بعينها منذ بداية انشائها قبل حوالى 60 عامًا.