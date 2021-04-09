شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 300 فنان قصر ثقافة العريش يشهد حفل فني للأوبرا وقصور الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد قصر ثقافة العريش عقب افتتاحه، حفل فني للأوبرا المصرية وقصور الثقافة بمشاركة 300 فنان، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وأحمد عواض، رئيس قصور الثقافة ومجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية بشمال سيناء.

وقدمت فرق قصور الثقافة في محافظات شمال سيناء والإسكندرية ومطروح وسوهاج وأسوان والشرقية «أوبريت أفراح العريش» ضمن الحفل الفني،كما قدمت الأوبرا حفل فني أحياه كلا من نهاد فتحي، ياسر سليمان، حسناء، وليد حيدر، حيث قدموا عدد من الاغان الوطنية والفنية المتنوعة.

وكانت وزيرة الثقافة يرافقها محافظ شمال سيناء بافتتاح قصر ثقافة العريش، والذي اقيم على مساحة 1950 مترًا مربعًا، ويتكون من دور ارضي، وطابقين، ويحتوي على صالة مسرح تتسع 700 زائر بالإضافة إلى غرف الفنانين، وقاعة الفنون الشعبية، ومناطق الخدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة ونادي للطفل، ونادي العلوم، ونادي المرأة وقاعة الموسيقى، وقاعة الندوات.

حفل فني بقصر ثقافة العريش

حفل فني بقصر ثقافة العريش

حفل فني بقصر ثقافة العريش

حفل فني بقصر ثقافة العريش

حفل فني بقصر ثقافة العريش

حفل فني بقصر ثقافة العريش

حفل فني بقصر ثقافة العريش