شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع تدريبات تنفيذ برامج التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، أعمال تنفيذ برنامج «أساسيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات» للعاملين بالديوان العام ،وذلك في إطار خطة المحافظة لميكنة الخدمات والتحول الرقمي، بمركز التدريب بمبنى الدراسات بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وكريم السماحي، مدير إدارة لتدريب بالديوان.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بضرورة رفع قدرات كافة العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ،في مجال استخدام الحاسب الآلي ونظم المعلومات ،وذلك تمهيدا لإنهاء العمل بالمعاملات الورقية، وأداء كافة الخدمات والمعاملات المقدمة للجمهور.

وأضاف عمرو البشبيشى ،نائب محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بوضع خطة شاملة لتنفيذ التحول الرقمي ومحو أمية الحاسب الآلي لدى عدد من موظفي إدارات الديوان العام والوحدات المحلية التابعة ،بإشراف إدارة التدريب الإداري بالديوان العام ،وعمل تقييم لقدرات العاملين بالديوان العام في مجال الحاسب الالي ونظم المعلومات واستطلاع إمكانات كافة العاملين بالإدارات في هذا الشأن مع وضع جداول زمنية متتابعة وصولا لمعدلات الكفاءة المطلوبة لتنفيذ خطط التحول الرقمي ولاسيما فيما يخص العنصر البشري والذي يعد أساس المنظومة.

وقال كريم السماحي، مدير إدارة التدريب بالديوان ،تشمل المرحلة الأولى 25 موظفاً من مختلف إدارات الديوان حتى 15 ابريل الجاري بمقر مركز التدريب على علوم الحاسب الآلي التابع للمحافظة.