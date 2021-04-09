شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 726 حكمًا قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الخميس، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 726 حكمًا قضائيًا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 142 حكمًا بالحبس الجزئي و27 حبس مستأنف و397 غرامات و156 مخالفات متنوعة.

وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين.