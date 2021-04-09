شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معارض «أهلا رمضان» بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر برفقة نائبه محمد عبدالقادر والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة معرض ( اهلا رمضان ) والذي يعد اكبر معرض لتوفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة .

ويقام المعرض بمدينة الاقصر على مساحة 600 متر بساحة مسجد سيدي ابو الحجاج ومعبدالأقصر بالتعاون مع فرع الغرفة التجارية بالأقصر. وعقب الافتتاح تفقد المحافظ المعرض لمتابعة جودة السلع ونسب التخفيضات المقررة على الاسعار والتأكد من التزام العارضين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما دشن المحافظ قوافل السيارات المحملة بجميع السلع الغذائية والمجمدات لتنطلق في ربوع المحافظة لتوفير السلع باسعار مخفضة استعداداً لدخول شهر رمضان 2021.

وقال وكيل وزارة التموين بالأقصر إن المعرض مدته 5 أيام حيث ينتهي يوم 12 ابريل 2021 م ويشارك فيه أكثر من 15 عارضًا وشركة كبري ويقدم تخفيضات تصل من 20 إلى 30 % واكثر على السلع والمنتجات.

موضحا أن هذا المعرض بجانب عدد 4 معارض أخرى تم تنظيمها بمدن الطود والقرنة والبياضية وبقرية الكيمان بإسنا وهي معارض مستمرة طوال شهر رمضان وبالاضافة إلى قوافل السيارات التي تم اطلاقها لتصل إلى المناطق التي لم يقام فيها معارض.

وأكد توفير السلع المخفضة في عدد نحو 56 ماركت موزعين على انحاء المحافظة وكذلك السلاسل التجارية الكبري وفروع جمعيتي والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة وذلك لضمان وصول السلع إلى كل منطقة في الأقصر لتوفير السلع باسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ولفت وكيل وزارة التموين في الاقصر إلى انه يتم اتباع كافة الوسائل والاجراءات الاحترازية حيث تم مراعاة بعد المسافات بين «الباكيات» والعارضين مع توفير المواد المطهرة والتنبيه على العارضين والمواطنين بضرورة ارتداء «الماسك» الطبي وتنظيم عملية الدخول والخروج لمنع الازدحام.