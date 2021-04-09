شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أديرة بالعلمين يغلقون أبوابهم نهائيًا حتى عيد القيامة في مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر أديرة الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، ودير الشهيد العظيم مار بقطر بالخطاطبة، ودير القديس العظيم الأنبا موسى القوي بطريق العلمين، برئاسة الأنبا ساويرس، بيان أعلنوا فيه امتناعهم عن استقبال الزائرين.

واوضحت الاديرة الثلاثة في بيان مجمع انه بسبب تزايد اعداد الاصابة بوباء كورونا، يمتنع الاديرة عن استقبال الرحلات أو الأفراد، أو الآباء الرهبان الضيوف، أو الآباء الكهنة، وكذلك أسر الآباء الرهبان وذلك ابتداءا من يوم جمعة ختام الصوم، على أن تفتح الأديرة أبوابها لاستقبال الزوار يوم عيد القيامة المجيد 2 مايو 2021م.

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