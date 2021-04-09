شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وفدين أمريكي وإيراني لاستئناف مفاوضات الملف النووي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد فاروق الباحث في الشؤون الإيرانية إن يوم الجمعة الماضي عقد اجتماع بحضور الدول ال5 دائمة العضوية في مجلس الأمن بدون أمريكا مع ممثلين من إيران وتم الاتفاق على استئناف مفاوضات الملف النووي في العاصمة النمساوية فيينا.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج آخر الأسبوع المذاع على قناة صدى البلد، بدأت المفاوضات من خلال قناة خلفية وليست باتصالات رسمية .

وتابع أن يوم الثلاثاء حدث اجتماع لأول مرة بين وفدين من إيران وأمريكا ولكن بتواصل غير مباشر من خلال وسيط أوروبي وتم الاتفاق على تكوين مجموعتي عمل ينتهي عملهما غدا الجمعة للاتفاق على الخطوة التالية.

وأوضح أن الوصول لاتفاق وارد قبل الانتخابات الإيرانية وتسلم قيادة جديدة في سبتمبر المقبل ومن ضمن السيناريوهات المطروحة بقوة.