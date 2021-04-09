شكرا لقرائتكم خبر عن الشال السيناوي هدية محافظ شمال سيناء لوزيرة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الشال السيناوي المطرز، هدية للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، علي هامش الحفل الفني الذي أقيم بقصر ثقافة العريش عقب افتتاحه.

وكانت وزيرة الثقافة يرافقها محافظ شمال سيناء افتتحها قصر ثقافة العريش، والذي اقيم علي مساحة ١٩٥٠ متر مربع، ويتكون من دور ارضي، وطابقين، ويحتوي على صالة مسرح تتسع ٧٠٠ زائر بالإضافة إلى غرف الفنانين، وقاعة الفنون الشعبية، ومناطق الخدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة ونادي للطفل، ونادي العلوم، ونادي المرأة وقاعة الموسيقى، وقاعة الندوات.