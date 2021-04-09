شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قصور الثقافة: 22 مشروعا ثقافيا منذ عام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أنه تم انشاء عدد 22 مشروعا ثقافيا في مختلف محافظات الجمهورية، منذ عام 2018 ، بناء علي توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وقال أثناء افتتاح قصر ثقافة العريش أن قصر ثقافة العريش هو أحد العلامات الثقافية الهامة ويحمل رقم 22 فى عداد المشروعات الثقافية .. حيث سبق افتتاح 21 موقعا ثقافيا فى مختلف المحافظات المصرية .

وأشار الى اهتمام الهيئة المكثف بسيناء ، وأنه باعادة افتتاح قصر ثقافة العريش تشهد سيناء نشاطا ثقافيا متنوعا من خلال المنشآت والمرافق الثقافية لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة ، الى جانب القوافل المتنقلة ، والقوافل الثقافية المتنوعة من الهيئة ، علاوة على استضافة أبناء سيناء فى المحافظات الأخرى للمشاركة فى مختلف الفاعليات .