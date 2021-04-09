شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون جنيه لإنشاء شبكة كهرباء جهد متوسط في جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بأنه تم اعتماد مبلغ 13 مليون جنيه لإنشاء شبكة كهرباء جهد متوسط ومنخفض منطقة حاجر كومير ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة .

واضاف أن المنطقة التى تقع في جنوب الاقصر كانت محرومة من التغذية الكهربائية ، مؤكدا إنشاء شبكة كهرباء جهد متوسط ومنخفض فى منطقة حاجر كومير ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة .

وقد وجه المستشار / مصطفى الهم محافظ الأقصر بسرعه مد وتدعيم الشبكة بمنطقة كومير وحاجر كومير ضمن البرنامج الرئاسي وضمن اهتمام الدولة بالسادة المواطنين.