شكرا لقرائتكم خبر عن المؤرخ عادل درويش: نعيش حاليا سنة 6260 وفق التقويم المصري القديم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المؤرخ عادل درويش، إننا نعيش حاليا في سنة 6260 وفق التقويم المصري القديم وهو أقدم تقويم في العالم.

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهوية المصرية مستقلة وكل ما يقال حول الانتماء العربي أو الإسلامي جزء من هويتنا.

وطالب المؤرخ عادل درويش بأن يقرأ كل مصري كتاب فجر الضمير للكاتب جيمس هنري برستيد وتمت ترجمته عام 1931 ويكشف كيف تشكل الضمير والحضارة والوعي بدأ كيف داخل مصر، وأيضا كتاب عودة الروح لتوفيق حكيم.