شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة محطة معالجة الصرف الصحي للتخلص من الأكسدة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على إقامة محطة معالجة للصرف الصحي لخدمة المنطقة الصناعية للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة، خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، والمهندسة شدى إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وممثل هيئة التنمية الصناعية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

قال المحافظ، إن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة الاستثمار في أي مكان، طالما يتسم المستثمر بالجدية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، كما تقدم الحكومة المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتعمل على تهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية على تقرير إدارة البيئة بالمحافظة لمعاينة واختيار أحد المواقع بالمنطقة الصناعية للتخلص الأمن من المخلفات الصلبة الناتجة عن مصانع الرخام وكربونات الكالسيوم ومواد البناء.

كما ناقش المحافظ عددا من المشكلات التي يعاني منها المستثمرين، والخاصة بالمياه بالمنطقة، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، لدراستها ووضع الحلول الفورية اللازمة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.