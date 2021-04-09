شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معمل صيانة المومياوات: أجرينا بروفات الموكب 18 مرة والنقل استغرق عام و8 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى إسماعيل، رئيس معمل صيانة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة، أنه شارك في حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفسطاط، وكان داخل إحدى عربات نقل المومياوات وهي عربة الملك رمسيس الثاني.

وأضاف «إسماعيل»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه شارك هو وزملاءه من المرميين داخل العربات لإستكمال الخطة الخاصة بهم، حيث إنه كان لابد من خروج وتحرك العربات في خطة عاملة باستخدام أجهزة تحكم ورصد للحركة، حتى لا يتم الوقوع في الخطأ.

وتابع: «تم إجراء تجربة نقل المومياوات في نفس الطريق أكثر من 18 مرة، من خلال استخدام صناديق فارغة، واستغرقنا عام و8 شهور لإتمام عمل نقل المومياوات»