شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 44 محضرا تموينيا في الزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بشن عدد من الحملات التفتيشية على مدار شهر مارس وأسفرت عن تحرير 44 محضرا.

كما تضمنت الحملات تحرير ٢٠ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لمخبز مغلق بدون عذر، محضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، 14 محضرا عدم نظافة المخبز وأدوات العجين، 3 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل، 3 محاضر عدم الاحتفاظ بسجيل الزيارات.

تمكنت الحملات من ضبط 5700 قطعة عصير لوليتا منتهة الصلاحية إعدامها طبقا للقانون، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على المخابز والمحلات التموينية تحت قيادة العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة وإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز بالتنسيق مع عبدالرزاق عمر مدير إدارة التموين بالمركز .