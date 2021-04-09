شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الحضارة: عدد الزائرين يتزايد يوميا.. وتخفيضات الدخول مستمرة حتى 17 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لمتحف الحضارة، أن أعداد الزائرين لمتحف الحضارة تتزايد بشكل كبير يوميا، موضحا أنه في السابق كانا نخطط لأن يصل عدد الزائرين يوميا 2000 زائر قبل أزمة فيروس كورونا ، ولكن الآن وصلنا إلى 7 آلاف زائر يوميا، لافتا إلى أن التخفيضات التي بدأت لرسوم دخول المتحف من يوم 4 أبريل مستمرة حتى 17 أبريل.

وأضاف الرئيس التنفيذى لمتحف الحضارة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه يجرى التخطيط لأن يكون المتحف عالميا، ويتحدث بلغة العصر، وبالتالي نستخدم التكنولوجيا في عرض المومياوات.

وأوضح الرئيس التنفيذى لمتحف الحضارة، أن متحف الحضارة بدأ بـ3 آلاف زائر يوميا، لافتا إلى أن الزائرين من جميع الفئات، وكذلك هناك زائرون أجانب كثرون ضمن الزائرين.



وتوافد إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، آلاف الزائرين من المصريين والأجانب لزيارة المتحف ومشاهدة ما تحتويه قاعة العرض المركزى به من قطع أثرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحاضر، وذلك لليوم الخامس على التوالى منذ افتتاح قاعتى المومياوات والعرض المركزى بالمتحف واستقباله لموكب المومياوات الملكية يوم السبت الماضى.