شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض «أهلا رمضان» في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظة القليوبية، الخميس، معرض «أهلا رمضان»، بمحافظة القليوبية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

ومعرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية، على مساحة تصل إلى 800 مربع ويضم السلع الغذائية والاستهلاكية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية والتي تتراوح من 15 إلى 30٪ .

وأكد المصيلحي توافر كافة السلع الأساسية بالإضافة إلى تحديد 14 سلعة أساسية من خلال 27 معرضا رئيسيا و161 شادرا، إضافة إلى كافة المنافذ التابعة لشركات الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة.

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى أن المعارض يتم فيها توفير جميع متطلبات المستهلكين من خلال عرض لحوم وسلع غذائية ورمضانية بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع.

وقال عربي أحمد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه تم الإعداد لـ 12 معرضا أهلا رمضان بالمحافظة، بواقع معرض بكل مدينة ومعرضين في بنها وشبرا الخيمة بحي شرق وغرب، لعرض السلع بأسعار مخفضة من 10 حتى 15%.

وأشار إلى أنه جار تكثيف الحملات للمرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع الرمضانية في الأسواق والمحلات، وبيان السلع منتهية الصلاحية المخزنة من العام الماضي.