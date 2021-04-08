شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية : 3 دورات جديدة بمركز بسقارة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية هي تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية، وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الشمول المالى وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات بكافة أنواعها والتنمية الاقتصادية والجرافيك والانفوجراف والفيديو والمونتاج وتنمية مهارات العاملين والمديرين في إدارات الإيرادات والتحصيل والحجز الإدارى.

وأكد بيان صحفي الخميس، استمرار دورة قادة المستقبل، للأسبوع الثالث على التوالى، ويستفيد من الدورات 106 متدربين من جميع المحافظات.

أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى أهمية إعداد كوادر مدربة للتعامل في جميع المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة، مؤكداً أن الخطة التدريبية لمركز سقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات التدريبية للمحافظات مع زيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.