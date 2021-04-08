شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون وفنانون يحتفلون بـ«موكب المومياوات»: «عظمة على عظمة يا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق عدد من السياسيين والفنانين المشاهير فى الوطن العربى على موكب نقل المومياوات الملكية، الذى نظمته مصر، مساء السبت الماضى، والذى بدأ من المتحف المصرى بالتحرير، وصولاً إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وعبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، غرد الكثير من النجوم، معبرين عن فرحتهم وفخرهم بالحدث المبهر.

موكب المومياوات الملكية

ونشر وزير الخارجية الإماراتى، الشيخ عبد الله بن زايد آلن نهيان، مقطع فيديو للحدث من قناة مصرية، وكتب معلقاً: «مصر تجدد جمالها»، فيما قال وزير الثقافة السعودى، بدر بن عبد الله آل سعود: «خالص التهانى للأشقاء فى جمهورية #مصر العربية لنجاح #موكب_المومياوات_الملكية ونقلها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية. الحضارة الكبيرة.. فى إيدٍ أمينة».

موكب المومياوات الملكية

وقالت الكاتبة والإعلامية مريم الكعبى: «لأول مرةٍ فى التاريخ.. دولةٌ تزّف التاريخ للتاريخ.. تحيا مصر».

إليسا

وقالت إليسا: «عرض مبهر عم نتابعو من قلب مصر مع موكب المومياوات الملكية، التاريخ عم يمرق قدام عيوننا لعظمة دولة فيها كل الجمال والتاريخ.. وإنشالله يكون إلها كمان أفضل مستقبل. كبيرة يا مصر.. بحبك يا مصر».

نوال الزغبى

فيما قالت نوال الزغبى: «مصر الحضارة والمستقبل المشرف دائما.. بموت فيكى يا #أم_الدنيا».

رامى عياش

رزان مغربى، كتبت على صفحتها: «تحية لمصر.. أرض الفراعنة والحضارات»، وأشادت كارول سماحة بموسيقى نادر عباسى قائلة: «حفل ساحر مبهر ومشرف.. تحية كبيرة لفنانى مصر وللمايسترو الرائع #نادر_عباسى والأوركسترا وجميع المنظمين!! عظمة على عظمة يا #مصر».

عبدالله الرويشد

وقالت شكران مرتجى: «اللى بناها لمصر كان فى الأصل حلوانى، عشان كدا مصر يا ولاد حلوة الحلوات، عظمة على عظمة يا مصر».

نانسى عجرم

وغرد رامى عياش، قائلا: «فخور كل الفخر بهالحدث العظيم فى مصر».

مايا دياب

وعلقت أحلام: «فى لحظة وبدون سابق إنذار ولا إعلان.. مصر أرادت أن تقول أنا أم الدنيا وتاريخها وحضارتها وعظمتها نعم أنا مصر سيدة كل لحظة وكل وقت وكل زمن.. عمار يا مصر العظيمة عمار يا أمنا يا أم الدنيا #موكب_المومياوات_الملكية #مصر أفتخر أنى عربية وأنتمى لـ#مصر».

عبد الله بن زايد ال نهيان

ووجهت نانسى عجرم التحية للشعب المصرى والرئيس السيسى، قائلة: «فخورة جدًا بالعرض الضخم والحدث الرائع الخاص بنقل المومياوات الملكية، مصر تاريخ وحضارة ومرة جديدة بتأكد للكل إنها أم الدنيا. تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى ولكل القايمين على هذا الاحتفال المشرّف».

بدر بن عبد الله آل سعود

وقالت مايا دياب: «مبروك لـ#مصر، أبهرتم العالم، والتاريخ لولا عظمة الفراعنة لما تأرّخ.. كل الاحترام لهذا الحدث العظيم»، واستعاد ناصيف زيتون رائعة وديع الصافى، فكتب: «عظيمة يا مصر».

أنغام

لطيفة، قالت: «مصر تعبر عن نفسها.. أقدم حضارة فى الإنسانية ربنا يحميكى يا مصر»، وغردت هيفاء وهبى: «مصر_تبهر_العالم بنقل ٢٢ مومياء لملوك وملكات #مصر القديمة.. حدث استثنائى يليق بتاريخها وحضارتها».

يسرا

هند صبرى: «هِبةُ اللهِ من قديمِ الزمانِ إنها #مصرُ فانطلقْ يا لسانى وتجاوزْ حدودَ شِعرٍ ووزنٍ.. رُبَّ حُبٍّ أقوى من الأوزانً».

شريهان

واستعاد عبدالله الرويشد أغنية الصبوحة، فكتب: «رشوا دموعى وضحكتى وأجمل سلامى.. على كل حتة شاركتنى أسعد أيامى.. من يوم ما مشيت أول خطوة وفردت طولى.. سلموا لى على #مصر سلموا لى».

خالد النبوى

من مصر، كتبت أنغام: «بلدى التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحنيلها احترام»، وكتبت شريهان: «حقا جاءت ثم جاء التاريخ #مصر، شكراً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى #موكب_المومياوات_الملكية يليق بمصرنا العظيمة و#الشعب_المصرى العظيم.

المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

وعلقت مهيرة عبدالعزيز: «مصر العظيمة، ما هذا الذى نراه من تكريمٍ لقصص خلّدها التاريخ!عظمة على عظمة يا أم الدنيا»، وعلى صفحتها، قالت يسرا: «شرف كبير وعظيم ونيشان على صدرى إنى أكون جزءا من هذا الحدث الفخم.

المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

والفريد والمشرف لكل مصرى وعربى حول العالم.. مصر تتحدث عن نفسها بأسمى معانى الحضارة والإبداع، مصر قد الدنيا وهتفضل أم الدنيا».

المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

بينما غرد النجم المصرى العالمى، خالد النبوى: «فخور إنى أتكلم عن بلدى فى كل وقت وكل مكان، وفخور بهذا الحدث المصرى الكبير، شكراً لمحبتكم الغالية اللى طالعة من قلوبكم وشايفها فى كلامكم».