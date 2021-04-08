شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم : الرئيس مهتم بالتنمية الثقافية في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق التنمية الثقافية لسيناء، في إطار التنمية الشاملة التي تنفذها مختلف الوزارات والهيئات.

وأعلنت الوزيرة أثناء افتتاحها لقصر ثقافة العريش يرافقها الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الرئيس يولى اهتمام خاصا بأرض سيناء التي تشغل مكانة خاصة في قلوب جميع المصريين، مشيرة إلى أنها شاهدة على المعجزات التي نجح في تحقيقها البواسل من رجال قواتنا المسلحة، والتى تلامست مع ملامح بطولية نسجها أبناؤها والتى تعبر عن انتمائهم وإخلاصهم للوطن.

وأضافت أنه انطلاقا من توجه الدولة إلى تحقيق التنمية الشاملة على أرض الفيروز التي تحمل ملامح بارزة للهوية المصرية، ونحن على أعتاب ذكرى تحرير سيناء تضيف وزارة الثقافة إلى بنيتها قصر ثقافة العريش استكمالا لعملية التنوير . ويأتى افتتاح قصر ثقافة العريش كأحد المشروعات المهمة والأساسية في سيناء والهادفة إلى مواجهة التعصب والحفاظ على الهوية وتطوير وبناء الوعى والادراك إلى جانب بناء شخصية الأجيال الجديدة من البقعة الغالية وخلق مبدعين في كافة المجالات الفكرية والفنية المتنوعة إلى جانب صون التراث السيناوى .

وأضافت أن اليوم يشهد اعادة افتتاح قصر ثقافة العريش بعد تجديده وتطويره بما يليق بمكانة كل مواطن على أرض شمال سيناء، والذى يجىء بفاعليات متنوعة منها اعداد برامج لتدريب المرأة على الحرف البيئية والتراثية، تدريب الشباب على استخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال نوادى متخصصة واقامة الأنشطة الفنية والأدبية المتعددة إلى جانب تأسيس مركز لتنمية الموهوبين والمبدعين ورعايتهم، مما يعكس اهتمام الوطن بتنفيذ استراتيجية لتحقيق العدالة الثقافية في كافة ربوع مصر .