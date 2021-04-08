شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 5 دول.. انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الزراعة بجامعة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الخميس، فاعليات المؤتمر الدولى الخامس لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الزراعة، بكلية الزراعة بمشتهر التابعة لجامعة بنها.

ويناقش المؤتمر، ( أونلاين)، ١١ محور في المجالات الزراعية المختلفة المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية في مجالات الانتاج الحيواني والانتاج النباتى والتسميد والمكافحة باجمالى ١١٠ بحثا.

وقال الدكتور محمود مغربي، عميد الكلية، رئيس عام المؤتمر، إن المؤتمر يضم ١٢٠ مشاركا على المستويين المحلي والدولي، حيث تشارك خمس دول في المؤتمر وهم الجزائر والعراق واليمن وسوريا والبرتغال.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، مقرر المؤتمر، والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور ماهر خليل مستشار رئيس جامعة بنها وسكرتير عام المؤتمر.