شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات لرجل أعمال ومحامي وموظفة بتهمة تزوير مستندات بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات البحر الاحمر برئاسة الدكتور مجدي الديب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد محمود واحمد غلاب وامانة سر عبدالله محمد احمد ومصطفي بالسجن ٥ سنوات لرجل أعمال في قطاع الاستثمار العقاري يدعي «م.ا» ومحامي يدعي «سامي.ع» وموظفة سابقة بالشهر العقاري تدعي «دعاء.س» بتهمة التزوير في مستندات رسمية وتوكيلات وعقود بيع.

كانت أجهزة الأمن بالبحر الاحمر قد أحالت المتهمين للنيابة للتحقيق في وقائع تزوير مستندات وتوكيلات.

وقررت النيابة إحالتهم للمحاكمة الجنائية وتم الحكم على المتهم الأول حضوريا والباقي غيابيا لهروبهم.