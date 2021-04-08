شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا : إصدار أوامر الإسناد لمشروعات المياه والصرف بـ67 قرية بـ«حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إصدار أوامر الإسناد للجهات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بالمراكز المستهدفة، من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي 67 قرية بنطاق الـ 5 مراكز المستهدفة، وتشمل 18 قرية بمركز العدوة – 6 قرى بمركز ديرمواس – 22 قرية بمركز مغاغة – 4 قرى بمركز ملوي – 15 قرية بمركز ابوقرقاص – وقريتي الأمل والكمال بمركز المنيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ومسؤول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤول هيئة الأبنية التعليمية، ومسؤول جهاز التعمير بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة وعدد من الجهات المعنية.

استمع المحافظ، من مسؤولي الجهات المختصة في اصدار أوامر الاسناد للشركات المنوط بها تنفيذ أعمال التطوير وإقامة المشروعات بالقري المستهدفة، لمتابعة نسب التنفيذ واجراء المعاينات للمواقع المحددة، ورفع إحداثيات المواقع، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات.

أشار المحافظ، إلى أن مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتوصيل خطوط المياه، تعد من أهم المشروعات التي لها أولوية التنفيذ في القرى المستهدفة، مؤكداً الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد .

أكد نائب محافظ المنيا، على تحديد المخططات الزمنية، والاعتمادات المالية عقب الانتهاء من إصدار أوامر الإسناد، وفقا لخطة الدفع للشركات المنوط بها تنفيذ الأعمال، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالمؤشر الزمني، والمؤشر المالي وفقا لما يتقدم من الأعمال.

ووجه نائب المحافظ، برفع الإحداثيات الخاصة بمواقع التنفيذ مع رفع الصور قبل التطوير، وأثناء التطوير، وبعد الانتهاء من أعمال التطوير، لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبها، أكدت المهندسة إيمان عبدالرزاق مسؤول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، انه بجانب إصدار أوامر الإسناد لـ 67 قرية، فإنه تم إسناد 40 قرية بنطاق الـ 5 مراكز المستهدفة لمشروعات سبق العمل بها، وجاري الانتهاء من أعمال التصميمات ورفع الإحداثيات والمقايسات للبدء في التنفيذ.

وأوضح مسؤول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن اجمالي عدد المشروعات المطروحة يبلغ 32 مشروعا، وتم الانتهاء من طرح 31 مشروعا، وجاري متابعة الموقف التنفيذي للأعمال.