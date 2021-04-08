شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 66 إصابة بـ كورونا.. وبنها الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية اليوم الخميس 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية. وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة لليوم الخامس على التوالي، بعد أن سجل 14 إصابة، جاء بعدة في الترتيب غرب شبر الخيمة والتي سجلت 9 حالات فيما سجلت مدينتي قها والعبور صفر إصابات ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم على مستوى القليوبية عند 14668.

قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية، إن المستشفى استقبل اليوم الخميس 35 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف العلاج لـ 5 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي وأضافت أن المستشفى محجوز به حاليا 51 حالة، منهم 16 بالعناية المركزة 35 بالقسم الداخلي.

وأوضحت أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.