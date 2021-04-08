شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: غلق أي محل يستخدم الأكياس البلاستيكية التقليدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، مبادرة «لا لأكياس البلاستيك» بمدينة دهب بحضور الدكتور عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة، وعدد من مواطني المدينة ومشايخ مدينة دهب.

وقالت فؤاد، إن مدينة دهب ستشهد تطورًا كبيرًا هذا العام، خاصة أن الوزارة بالتعاون مع المحافظة قررت استكمال عمليات تطوير محمية أبوجالوم، وإزالة أية تعديات بالاتفاق مع المجتمع المحلي والمحافظة.

وأكدت أن مدينة دهب تشهد حدثا تاريخيا، وهو منع استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس ورقية أو أكياس بلاستيكية أحادية الاستخدام، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية التي تنفرد بها مدينة دهب.

وأوضحت أن الوزارة عقدت اجتماعات مع جهات عديدة لتوفير الأكياس للمواطنين وأصحاب المحال التجارية، ولكي نضمن تنفيذ هذا القرار يجب أن يكون المواطن وصاحب البازار حريص على تنفيذ المبادرة.

وذكرت أنه جري تنفيذ 80 شمندروة بالرغم من جائحة كورونا وتخفيض رسوم دخول المحميات 50%، مؤكدة أن الهدف من فرض رسوم على المحميات هو توفير مورد مالية للصرف والتطوير.واعلنت تركيب 25 شمندورة في دهب خلال عامين، وتطوير عدد من المحميات، على مستوى جنوب سيناء في محميات رأس محمد وأبوجالوم، موضحه أن مبادرة لا لأكياس البلاستيك جرى تطبيقها في باقي المدن السياحية مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي.

ومن جانبه أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفعيل الضبطية القضائية لرئيس مدينة دهب لتحرير محاضر ضد أصحاب المحال والبازرات التي تخالف قرار منع استخدام أكياس البلاستيك العادية داخل جميع المحال، وقال إنه من اليوم لن يسمح باستخدام اكياس بلاستيكية تقليدية والتي أضرت البيئة البحرية بالمدينة.

وأضاف أن المحافظة أصدرت قرارا ١٧٢ لسنة ٢٠١٩ بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس ورقية أحادية الاستخدام أو الأكياس الورقية.