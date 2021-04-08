شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقوقيات المصريات» تعقد ورشة لمناقشة مشروع قانون تجريم زواج الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جمعية الحقوقيات المصريات اليوم الخميس ورشة خبراء متخصصة لمناقشة مقترح قانون مكافحة زواج الأطفال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن.

تأتى في إطار أنشطة مشروع (حشد جهود المجتمع المصري ضد الزواج المبكر) والذي يهدف إلى لمساهمة في منع الزواج المبكر عن طريق تحسين المناخ القانوني وزيادة وعي المجتمع .

وشارك في اللقاء عدد 22 خبير من السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ونقيب المأذونين بالجمهورية وممثلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلى أحزاب سياسية، وعدد من الجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال دعم وحماية حقوق المرأة والطفل فضلاً عن عـدد من الداعمين والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والسادة الإعلاميين والشخصيات العامة، كما أدار اللقاء الأستاذ عبدالناصر قنديل الخبير البرلماني.

وأكدت الجمعية أن الورشة تأتي إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للمجتمع المدني ومؤسساته تجاه حالة الفراغ التشريعي فيما يتعلق بوجود نص عقابي، أو اطار تشريعي يوضح المعنيين بهذه الجريمة وفاعلوها الرئيسيون سواء من أسرة الطفل أو ممن لهم حق الولاية عليها أو حتى من الغير، وهو ما خلى منه قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 , والذي اكتفي بتحديد سن الزواج للذكر والأنثى وهو سن ال18 دونما وجود نص على معاقبة من يخالف هذا الشرط التنظيمي لفكرة الزواج.

وأعلن كل من مرثا محروس وأحمد بلال أعضاء مجلس النواب بتبنى مقترح مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال الذي تمت مناقشته اليوم بورشة الخبراء، وعرضه على مجلس النواب لمناقشته.