شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء : العريش عاصمة للثقافة المصرية العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء لدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن العام القادم سيشهد إعلان العريش عاصمة محافظة شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية.

وأكد المحافظ خلال حفل افتتاح قصر ثقافة العريش، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، شكره وتقديره لوزارة الثقافة بالنيابة عن أهالى شمال سيناء، مشيرا إلى ترحيبه بصانعى غذاء العقول وصانعى الأجيال على أرض الفيروز وأرض البطولات في البقعة المقدسة على ظهر الكرة الأرضية التي كانت مسرى الأنبياء منذ القدم التى وقفت حصنا منيعا أمام الغزاة على مر العصور، وكانت مقبرة الغزاة منذ عهد أحمس حتى العصور الحديثة فكانت حائط الصد التي أعادت إلى الأمتين العربية والإسلامية كرامتها، وحاليا تواجه الهجمة الشرسة من عناصر تأخذ من الدين ستارا لها حتى ظهرت بطولات الشعب المصرى عامة واهالى سيناء خاصة واختلطت دماء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة مع دماء أهالى سيناء في الحرب على الارهاب .

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لجميع أجهزة وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة شمال سيناء لما يبذلونه من جهد من أجل عودة الأنشطة الثقافية إلى ما كانت عليه من قبل.. كما شكر فرقة دار الأوبرا وفرق الفنون الشعبية بالمحافظات التي تشارك المحافظة احتفالها بإعادة افتتاح قصر ثقافة العريش، مشيرا إلى أنه في العام القادم سيتم الاحتفال بتنصيب العريش كعاصمة للثقافة المصرية.

وعرض المحافظ على الوزيرة مطالب واحتياجات وآمال أبناء سيناء من أدباء وكتاب وشعراء وفنانين وغيرهم بهدف نمو ودعم الثقافة على أرض المحافظة في كافة المجالات، ومن بينها، استكمال قصور الثقافة في باقى مراكز ومدن المحافظة وخاصة بئر العبدورفح والحسنة، استكمال تجهيز قصر ثقافة نخل بالأثاث ورفع كفاءة قصر ثقافة الطفل في ضاحية السلام بالعريش، تجهيز بيتى ثقافة المساعيد بالعريش وقرية 30 يونيو ببئر العبد، التوسع في نشر المكتبات العامة والخاصة بالطفل والشباب وتزويدها بأحدث الإصدارات، تعديل موازنة نوادى الأدب التابعة لهيئة قصور الثقافة بشمال سيناء، انشاء صالون ثقافى للمحافظة بقصر ثقافة العريش وصالونات فرعية في باقى مراكز ومدن المحافظة، المساهمة في طباعة الانتاج الأدبى لأدباء وشعراء شمال سيناء وتبنى مشروعاتهم الأدبية، انشاء جوائز تقديرية وتشجيعية ضمن مقترحات المجلس الأعلى للثقافة وتخصيصها لأدباء المحافظات الحدودية، انشاء فعاليات تحت مسمى ( أيام سيناء الثقافية والتراثية ) ويختص بها اقليم القناة وسيناء الثقافى، فتح منافذ تسويقية في دار الأوبرا للأدباء والفنانين خاصة التشكيليين منهم لتفوقهم في هذا المجال، مع تخفيض التكلفة لفنانى سيناء.