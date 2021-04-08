شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيد الطرق المؤدية إلى معبدي سيتي وحور محب في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار اسوان والنوبة، والدكتور احمد فرمان مستشار محافظ اسوان، كل من طريق معبدسيتي ومعبدحور محب استعدادًا لتمهيد ورصف الطريق المؤدية اليهما بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحليه لمركز ادفو والكاجوج .

تأتي الزيارة في اطار جهود وزير السياحة والآثار والامين العام للمجلس الأعلى للاثار، تمهيدا لاصلاح الطرق المؤدية للمناطق الاثريه تسهيلا للزائرين وتطويرا للمواقع الأثرية استعدادا لفتحها للزيارة.