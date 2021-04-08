شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يقرر ندب 6 أطباء خارج الزقازيق العام في مرور مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، بالمرور المفاجئ على مستشفي الزقازيق العام، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وبحسب بيان، الخميس، تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة الإجراءات التمريضية المتبعة أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتبين غياب ٦ أطباء عن النوبتحية، ووجه وكيل الوزارة بندبهم وتوزيعهم على مستشفيات أخرى بالمحافظة حسب الاحتياج ولصالح العمل.

وشدد وكيل وزارة الصحة خلال زيارته على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وكلف مدير عام الطب العلاجي بالمتابعة المستمرة للمستشفي خاصة في أوقات النوبتجية والسهر.