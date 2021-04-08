شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 524 مخالفة مرورية و5 سائقين مدمنين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان الخميس، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الإدارة العامة لمرور أسوان في بيان الخميس، عن ضبط 524 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات حيث تم ضبط سيارة ودراجة نارية و4 توك توك دون ترخيص، والتصالح الفوري في 88 مخالفة وتحرير 120 غرامات ونش وسحب تراخيص و94 حالة لعدم قبول التصالح و101 مخالفات لتجاوز السرعة و110 مخالفة متنوعة وضبط 5 حالات تعاطي مخدرات لسائقين.