شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» تصدر تقريراً عن إنجازات الدولة خلال الربع الأول 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان العدد الأول لدورية إنجازات حقوق الإنسان، والذى يستعرض الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة خلال الربع الأول من عام 2021.

وأكدت الأمانة أن التقرير يأتي في ضوء حرص الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على إصدار تقارير ربع سنوية تتناول أبرز الإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،

على إصدار تقارير ربع سنوية تتناول أبرز الإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.

وتضمنت المجالات: تعزيز حقوق المرأة، الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، حقوق الطفل، الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في السكن اللائق، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين. وذلك بالإضافة إلى جهود تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الانسان، والمبادرات المصرية في الإطار متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان قد أُنشئِت بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

ويأتي إنشاء اللجنة العليا كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ أن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030».