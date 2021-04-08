شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية» والأكاديمية البحرية توقعان بروتوكولا لإنشاء مركز تحكيم تجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، الخميس، بروتوكول تعاون مشترك خاص بإنشاء مركز التحكيم التجاري، بين غرفة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومركز التحكيم الدولي.

وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، في بيان، إن بروتوكول التعاون يساعد الشركات التجارية والصناعية على الحصول على هذه الخدمة بالإسكندرية، كما يحسن من البيئة الاستثمارية، ويقلل تكلفة التحكيم خارج مصر.

وأشار إلى أن اختيار الإسكندرية يأتي في إطار أنها أقدم وأًول ميناء عرفه التاريخ، ويخدم حجم التجارة التي تمر عبر ميناء الإسكندرية والدخيلة وأبوقير.

وذكر أن التحكيم التجاري الدولي يعد وسيلة لفض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية، ويتميز بسرعة حسم المنازعات التجارية.

وأكد أن مركز التحكيم التجاري سيعمل على توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية محليًا وإقليميًا.

"تجارية الاسكندرية" والاكاديمية البحرية توقعان بروتوكول مشترك لإنشاء مركز التحكيم التجاري (صور)

"تجارية الاسكندرية" والاكاديمية البحرية توقعان بروتوكول مشترك لإنشاء مركز التحكيم التجاري (صور)

"تجارية الاسكندرية" والاكاديمية البحرية توقعان بروتوكول مشترك لإنشاء مركز التحكيم التجاري (صور)

"تجارية الاسكندرية" والاكاديمية البحرية توقعان بروتوكول مشترك لإنشاء مركز التحكيم التجاري (صور)

"تجارية الاسكندرية" والاكاديمية البحرية توقعان بروتوكول مشترك لإنشاء مركز التحكيم التجاري (صور)

"تجارية الاسكندرية" والاكاديمية البحرية توقعان بروتوكول مشترك لإنشاء مركز التحكيم التجاري (صور)

"تجارية الاسكندرية" والاكاديمية البحرية توقعان بروتوكول مشترك لإنشاء مركز التحكيم التجاري (صور)