شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة ومصادرة 27 أسطوانة بوتاجاز في مزرعة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، حملات على نطاق الادارة، أسفرت عن ضبط مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن الحملات أسفرت عن ضبط مزرعة دواجن بحيازتها واستخدامها إسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم سعة 12.5 كجم والمخصصة للاستخدام المنزلي وتم مصادرة والتحفظ على 27 أسطوانة، كما ضبط سيارة نقل بحيازتها 6000 لتر مواد كيماوية سلفات ماغنسيوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وأشار إلى أن الحملات تأتي في إطار تشديد الرقابة على المصانع والشركات والأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

ولفت إلى أنه تم ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر مستوردة وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وذلك بمخزن بأحد شركات تصنيع البسكويت بالمنطقة الصناعية الرابعة وتم ضبطه والتحفظ على 750 كجم جليسرول و975 كجم زيت نوى نخيل.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

تحريز 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر ومصادرة 27 أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة فى الاسكندرية (صور)

تحريز 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر ومصادرة 27 أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة فى الاسكندرية (صور)

تحريز 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر ومصادرة 27 أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة فى الاسكندرية (صور)