شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الطب البيطرى بأسوان وحتى نهاية أبريل الجاري في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدى في الأبقار وجدرى الأغنام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وبحسب بيان، الخميس، وجه اللواء أشرف عطية محافظة أسوان رؤساء المراكز والمدن بتوفير كافة الأمكانيات لدعم حملة التحصين بجميع القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة مع متابعة غرفة عمليات المحافظة ذلك.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفرت مسلتزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه، مشيراً إلى أن توقيت حملة التحصين يأتى قبل فترة إنتشار المرض في الصيف لتكوين مناعات عالية ضد تلك الأمراض، وناشد مدير الطب البيطري المزارعين والمربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات المطلوب تحصينها لمساعدة الأطباء البيطريين على أداء واجبهم.