شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدة أشخاص فى إطلاق نار بمدينة بريان بولاية تكساس الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريان في ولاية تكساس، بعضهم في حالة حرجة، وذلك نقلا عن وسائل إعلام أمريكية.

وفى سياق أخر، تواصل السلطات الأمريكية بمختلف أجهزتها عملية تحقيق شاملة في أحداث اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي والتي وقعت ليلة 6 يناير، حينما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قاعات المبني لتقع مصادمات خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين بين المحتجين والقوات المكلفة بالتأمين.

وبحسب تقرير نشرته مجلة نيوزويك ، لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي يسعى للحصول على مساعدة الجمهور في تحديد أعداد كبيرة من المشتبه بهم في احداث اقتحام الكونجرس الأمريكي بعد ثلاثة أشهر من هجوم مبنى الكابيتول في 6 يناير.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي باستمرار بتغريد صور الأشخاص الذين يرغبون في التحدث إليهم فيما يتعلق بالهجوم ، بما في ذلك المتهمين بالاعتداء على سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية.