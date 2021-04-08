شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الأثريين: المدينة المكتشفة بالأقصر "كمبوند سكنى" بمساحة 20 كيلو مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدى شاكر كبير الآثريين بوزارة الآثار، إن المدينة الذهبية المتكشفة بالأقصر تقع على مساحة تقديرية حوالى 20 كيلو مترا مربعا وهى عبارة عن كمبوند سكنى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد على خير عبر برنامجه المصرى أفندى المذاع على قناة المحور، أن المدينة الذهبية المتكشفة بالأقصر تانى أكبر اكتشاف أثرى فى مصر بعد توت عنخ آمون، لافتا إلى أن أهمية الاكتشاف ترجع إلى أنها تعكس حياة المصرى القديم.

وتابع أنه سيجرى إعادة ترميم المدينة المكتشفة لأنها مبنية من الطوب اللبنى، بالإضافة إلى أنه يوجد بها 3 قصور مليكة.

وكانت اكتشفت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس المدينة المفقودة تحت رمال الأقصر، والتى كانت تسمى "صعود آتون"، والتى يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون أى منذ 3000 عام، فى كشف جديد قد يعيد تأريخ التاريخ الفرعونى، ويضيف إلى الكشوفات الأثرية العظيمة التى اكتشفتها مصر خلال السنوات الأخيرة،