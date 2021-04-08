شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إحلال التوك توك بـ"المينى فان" بعواصم المحافظات والمدن الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية، إن مبادرة تحويل التوك توك إلى منى فان تتعلق فى المحافظات والمدن الرئيسية الكبرى، مضيفا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد على خير عبر برنامجه المصرى أفندى المذاع على قناة المحور، أن التوك توك سيسير فى الشوارع الجانبية ولكن بشرط التراخيص، لافتا إلى أنه سيجرى تحديد حيز جغرافى لكل توك توك كخط سير قريبا، مؤكدا أن من يسير فى الطرق غير المحددة يعتبر مخالفا وسيجرى سحب رخصته.

وتابع، أن هناك خطة لعملية استبدال التوك توك بالمينى فان مثلما يحدث بمبادرة إحلال السيارات، مضيفا أنه جارى وضع آلية لعملية إحلال التوك توك بشكل يتناسب مع دخول المواطنين، مؤكدا أن الدولة توقفت عن استيراد التوك توك منذ عام.

وأوضح أنه سيجرى وضع تعريفة موحدة لتسيير التوك توك فى الشوارع الجانبية أو القرى، بالإضافة إلى أن وجود تنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لتجميع السيارات المنى فان فى مصر.

وكانت أصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوكتوك التقليدي، لتقوم اللجنة بالاشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وأضاف القرار رقم 139 لسنة 2021 ، أن تتولى اللجنة المشكلة بإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص القرار في مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضا أن تشكل امانة فنية تتولي تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.

ويترأس اللجنة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وعضوية حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة ورئيس التنمية الصناعية ورئيس المواصفات والجودة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.