وزير الاتصالات: وثائق مجمع الإصدارات الذكية يستحيل تزويرها

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مجمع الإصدارات الذكية لا يوجد له مثيل فى المنطقة، مضيفا أن المجمع سيساهم فى القضاء على تزييف الوثائق الرسمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد على خير عبر برنامجه المصرى أفندى المذاع على قناة المحور، أن المجمع سيساهم فى تسهيل المعاملات مع المواطن والدولة فى أى مستند، لافتا إلى أن هناك جدول أولوليات لأنوع المستندات التى تصدر من المجمع.