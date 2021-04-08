شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تشكل غرف عمليات لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمساجد خلال التراويح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة قررت تشكيل عرفة عمليات يترأسها رئيس القطاع الدينى بالوزارة وعضوية وكلاء الوزارة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للمساجد خلال أداء صلاة التراويح في شهر رمضان، بجانب تشكيل غرفة عمليات فرعية في جميع محافظات الجمهورية بقيادة وكلاء الوزارة ترفع تقرير يومى لرئيس القطاع الدينى حول مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا وأضاف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن عمليات التعقيم مستمرة للمساجد قبل أيام من شهر رمضان، بجانب حملة النظافة التي يقوم بها رجال الأوقاف بجميع مساجد الجمهورية التي ستستقبل المصلين لصلاة التراويح ، بحيث تكون هذه المساجد مهيئة لرواد المساجد في رمضان.

وأوضح رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن أبرز الإجراءات الاحترازية لصلاة التراويح هي التباعد الاجتماعى والصلاة لا تزيد عن نصف ساعة وتعليق دورات المياه وارتداء الكمامة وعدم فتح دور المناسبات، موضحا أنه مصليات السيدات يجرى التأكد من أنها جيدة التهوية وسيتم تعقيمها وسيكون بها واعظة ومرشدة دينية وسيكون تنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية من اختصاصات الواعظة.