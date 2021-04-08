شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تعرض فيلما قصيرا يستعرض لقطات انطلاق موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت وزارة السياحة والآثار فيلما قصيرا يستعرض لقطات انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي شهده العالم يوم السبت الماضي.

وشهد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حفل تكريم جميع جهات الدولة التي شاركت في حدث موكب المومياوات الملكية الذي أُقيم السبت الماضي، وكذلك الشركة المنظمة للحدث.

كما كرم الوزير أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي، بالإضافة إلى تكريم اسم بيشوى نادى أحد المرممين بالمتحف والذي وافته المنية في حادث إرهابي في طنطا عام 2017، وتم إطلاق اسمه على معمل كربون 14 بالمتحف.

جدير بالذكر أنه المقرر أن يقوم وزير السياحة والآثار والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أوائل الأسبوع المقبل، بتكريم جميع الفنانين الذين شاركوا في هذا الحدث الجلل في احتفالية تُقام بدار الأوبرا المصرية، وذلك تقديراً لتميزهم وحرصهم على الظهور بصورة تليق بمكانة مصر أمام العالم وتقديم صورة مشرقة لقوى مصر الناعمة، حيث أثبتوا تفرد الإبداع المعاصر والذي أتى استكمالاً للإبهار العالمي الذي صنعته أقدم حضارة في التاريخ، كما أكدوا من خلال تعانق وتمازج الحضارة مع الفنون قدرة الإنسان المصري على التفوق والتميز ليتواصل حوار الحضارات على أرض الكنانة بالثقافة والفنون والموسيقى التى تعد لغة خاطبنا بها كل شعوب الأرض.