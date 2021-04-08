رئيس دار الأوبرا يكشف تفاصيل حفل افتتاح قصر ثقافة العريش



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في تصريحات خاصة، على هامش افتتاح قصر ثقافة العريش: إن دار الأوبرا تشارك اليوم بحفلة فنية مهمة يحييه كل من نهاد فتحي، ياسر سليمان، حسناء، وليد حيدر، يقدمون حوالي 20 أغنية متنوعة ما بين أغاني وطنية وعاطفية.

وأضاف صابر: هذه الحفلة ليست الأولى من نوعها التي نقدمها في المحافظات، فقد قدمنا الفترة الماضية العديد من الحفلات الغنائية في الكثير من الأقليم مثل بورسعيد والأقصر وغيرها.

وأكمل صابر: يشرفنا أن نتواجد اليوم في شمال سيناء، وسط أهلنا هنا لنقدم لهم الفن الراقي والأغاني التي شكلت الوجدان المصري خلال العقود الماضية.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقها الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، مساء اليوم، قصر ثقافة العريش.

ويقع قصر ثقافة العريش على مساحة 1900 م2 ويضم دور أرضى وطابقين ويحتوى الدور الأرضى على المدخل الرئيسى ويتفرع إلى ثلاثة اتجاهات الأمامى يؤدى إلى صالة المسرح، والمدخلين الآخرين يؤديان للطرق الجانبية، وتتسع صالة المسرح لعدد 250 مقعدا إلى جانب «غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية، مخزن للديكور، معرض للفنون وغرفتين للفنانين».

ويقسم الدور الأول لثلاث مناطق منفصلة هى منطقة البلكون وتتسع لعدد 150 مقعدا، 4 غرف إدارية، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هى الديمر، 2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادى تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، قاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع.

أما الدور الثانى فهو مقسم إلى ثلاثة مناطق الأولى إدارية وتحتوى على 5 غرف إدارية، المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفنى ومكتبة والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن بالإضافة إلى غرفة الإسقاط.

ويستعد قصر ثقافة العريش لعودة الروح للأنشطة الثقافية بعد ان أصبح جاهزا لعودة العمل بين غرفاته التى تضم مقر مديرية الثقافة ومسرح متكامل وقاعات عرض تخدم كل أبناء شمال سيناء من المثقفين والموهوبين ومن يبحثون عن منفذ لظهور إبداعاتهم.