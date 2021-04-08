مصادرة مليون كمامة و٣٤٣ طن مطهرات مغشوشة داخل ٥ مصانع بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حملات مستمرة تشنها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة عن ضبط 3 مصانع بنطاق قطاع أمن القاهرة بمضبوطات بلغت 14٫85 طن مواد غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

في الشرقية أمكن ضبط 5 مصانع ومخزن بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (343٫8 طن مطهرات – 87 طن مبيدات حشرية – 1000000 كمامة - 62٫5 طن مخلفات ومصنعات بلاستيك - 4٫4 طن غلايات مياة كهربائية - 6٫1 طن صبغة) مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

كما تم ضبط 14 سيارة تجاوزت النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق قطاع أمن القاهرة.