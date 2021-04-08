حجب السلع المدعمة.. مباحث التموين تكشف حيلة بدال تمويني بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت شرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

وأمكن ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى بالجيزة بحوزته (1٫3 طن سكر – 360 عبوة زيت تموينى) مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية.

وتبين أن المتهم جمعها ولم يصرفها للمواطنين لبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.