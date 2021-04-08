شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قدم الأنبا مكاريوس اعتذارا عن مقابلة شعبه اليوم ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الانبا مكاريوس، اسقف ايبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الارثوذكس، اعتذرا للشعب القبطي، عن اجتماعه الأسبوعي المعتاد بهم، كل خميس.

وعلل الأنبا مكاريوس، اعتذاره، عن أمسيتهم الروحية مساء الخميس، بكنيسة القديس الانبا انطونيوس بمدينة المنيا، بسبب الظروف الراهنة، على أن يتم استئنافه في وقت لاحق.

ولفت أسقف المنيا، إلى أن اجتماعه سوف يتم بثه مباشرة «اون لاين» .

وكان بيان قصير بخط اليد، أعلن خلاله نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لايبارشية المنيا وتوابعها، عن اتخاذ قرارات جديدة بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك بكنائس ايبارشية المنيا .

وقال أسقف المنيا، في خطاب قصير بخط يده، نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الوضع يزداد سوءا، وقد نضطر خلال الساعات القليلة القادمة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على حياة أولادنا والآباء الكهنة».

ومن المقرر أن تتخذ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارات جديدة بشأن ترتيبات حضور القداسات تزامنا مع اقتراب أسبوع الآلام والذي يسبق عيد القيامة المجيد، حيث يشهد هذا الأسبوع صلوات بالكنائس بصفة مستمرة.