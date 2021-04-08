شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا : «كل الفنانين اللي معايا في حرب أهلية على الفرازة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الفنانة الكبيرة يسرا عن سعادتها بالتواجد في دراما شهر رمضان 2021 بمسلسل «حرب أهلية».

وقالت يسرا، في مداخلة هاتفية مع إنجي علي، يوم الخميس، عبر برنامج «أسرار النجوم»، على نجوم إف إم: «يا رب يبقى عند حسن ظنكم هذا العام وسعيدة بباسل خياط وأروى جودة، وكل الفنانين معي على الفرازة، وأتمنى كل التوفيق للفنانين الشباب وأفرح لما يكون لديهم موهبة حلوة».

وأضافت: «أتمنى النجاح لجميع الأعمال ولما الدراما ترجع تكون (نمبر وان) كالعادة هذا أمر رائع، وأتمنى الدراما بتاعتنا تعرض على نتفلكس وتعرفنا وتفهم أعمالنا ونترجمها لكل اللغات، وكان شرفا عظيما لي التواجد في حفل نقل المومياوات الملكية بالتأكيد».

وتابعت: «عندنا تعاون مقبل في فيلم اسمه (ليلة العيد) مع العدل جروب، وسعيدة جدا بالتعاون مع باسل خياط ووجوده عامل فرق عظيم».